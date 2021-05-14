Минпромторг попросил ритейлеров и производителей отчитаться о ценах на мясо

Минпромторг попросил ритейлеров и производителей проинформировать о росте цен на мясо, а также объяснить его причины. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех участников совещаний в правительстве и Минпромторге.

Такой запрос от Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получила «Лента», рассказал изданию представитель компании. Обращение пришло и в Национальную мясную ассоциацию, рассказал ее руководитель Сергей Юшин. В ассоциацию входят крупнейшие производители, такие как «Мираторг» и «Черкизово».

Ведомство на недавних совещаниях призывало ритейлеров не принимать от производителей существенное повышение цен на мясо, рассказали два их участника.

Рост оптовых цен начался в майские выходные, отметили участники рынка. Это нормальная ситуация, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, это происходит поскольку спрос на мясо увеличивается из-за окончания Великого поста, длинных каникул, начала сезона шашлыков и роста себестоимости.

Уже осенью, как отметил Ковалев, после окончания сезона шашлыков, на свинину цены пойдут вниз. По итогам текущего года средняя стоимость будет выше цены 2020-го на 4-5%, что будет находиться в пределах продовольственной инфляции или ниже.

В первых числах мая потребительские цены в России выросли на 0,2%. С начала года этот показатель увеличился на 3,1%. Росстат опубликовал данные за период с 5 по 11 мая 2021 года. За указанный промежуток времени на 0,7% поднялись цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания, баранина подорожала на 0,6%, а маргарин и гречка — на 0,5%. За полукопченую и варено-копченую колбасу придется заплатить на 0,4% больше, за свинину и мороженую рыбу — на 0,3%.

Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране выросла на 0,4%, а куриного мяса — на 0,2%. Вся плодово-овощная продукция стала дороже на 0,9%.