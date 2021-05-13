Подсчитан рост цен в России в начале мая

В первых числах мая потребительские цены в России выросли на 0,2%. С начала года этот показатель увеличился на 3,1%, сообщили в Федеральной службе государственной статистики. Росстат опубликовал данные за период с 5 по 11 мая 2021 года.

За указанный промежуток времени на 0,7% поднялись цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания, баранина подорожала на 0,6%, а маргарин и гречка — на 0,5%. За полукопченую и варено-копченую колбасу придется заплатить на 0,4%, за свинину и мороженую рыбу — на 0,3%.

Стоимость подсолнечного масла в среднем по РФ выросла на 0,4%, а куриного мяса — на 0,2%. Цена на сахар-песок практически не изменилась. Яйца подешевели на 1%, в вся плодовоовощная продукция, наоборот, стала дороже на 0,9%.

Упали цены на сметану и черный чай — на 0,2%, пшено подешевело на 0,1%. Стоимость сосисок, сарделек, стерилизованного молока, жирного творога, шоколадных конфет и водки осталась прежней.

На 0,1-0,4% стали дороже медикаменты из группы наблюдаемых. Выросла стоимость отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.