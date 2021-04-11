Митрополит рассказал, что отшельница Агафья Лыкова думает о переезде в Москву

Перед смертью отец отшельницы Агафьи Лыковой предсказал ей погибель вдали от родных мест, поэтому переезжать в Москву она не хочет. Об этом она заявила старообрядческому митрополиту Корнилию, приезжавшему к ней в дом в Хакассии.

Отшельнице Агафьей Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась, так как отец предрек ей перед смертью гибель вдали от родных мест, рассказал старообрядческий митрополит Корнилий на вечере, посвященном отшельнице.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий рассказал об этом на вечере, посвященном Агафье. Он также передал старообрядческому центру «Рогожское» четки из рыбьих позвонков, сделанные отшельницей.

«В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Этот дом — большая радость для нее. Я ей говорил: «Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить». «Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказала мне: «Уедешь отсюда — погибнешь», — цитирует митрополита РИА «Новости». По его мнению, Агафья Лыкова живет именно так, как должны жить христиане. В трудах и молитве.

Разговор о переезде в столицу состоялся, когда митрополит приезжал освящать новый дом отшельницы. Его построили в тайге в декабре 2020 года на деньги миллиардера Олега Дерипаски.

Отец Лыковой бежал в Сибирь в 1937 году от гонений советской власти на верующих. В изоляции у него и его жены родились дети. Их нашли геологи в 1978 году. В живых осталась только Агафья.