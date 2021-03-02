Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом в Хакасии

Строительство новой избы для отшельницы Агафьи Лыковой закончили в Хакасии. Об этом заявил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Дом построен. Но пока она в него не переселилась», — сообщил Непомнящий ТАСС.

Директор заповедника уже рассказывал о том, что Лыкова написала письмо бизнесмену Олегу Дерипаске и попросила помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. Представитель миллиардера заявлял, что Дерипаска решил помочь отшельнице. Строительство дома началось в декабре 2020 года.

Перед Новым годом Лыкова получила два вертолета с подарками. Это продукты, одежда, необходимые вещи в хозяйстве, сено для коз. Помощь пришла после того, как отшельница по спутниковому телефону сообщила о заканчивающихся запасах.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции от внешнего мира с 1937 года. Геологи нашли этих людей в 1978 году в Западных Саянах. Лыковой сейчас 76 лет. Она живет в тайге одна, хотя периодически с ней остаются волонтеры.