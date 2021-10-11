Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Москву

Посол США в Москве Джон Салливан встретил в аэропорту Домодедово заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. Она пробудет в российской столице с 11 по 13 октября. Об этом написало РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба госдепа США, Нуланд собирается встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы обсудить ряд важных двусторонних и международных вопросов. Для того, чтобы ей можно было попасть в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен США убрали некоторых россиян из санкционных списков, сообщила «Газета.ru».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Нуланд является гостьей заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Также заместителя госсекретаря США примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.