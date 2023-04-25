Образование 25 апреля 2023, 01:31 Минпросвещения представило новый учебник истории с разделом про СВО Министр просвещения Сергей Кравцов представил учебник для 11-х классов с разделом по СВО РИА «Новости»

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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что для выпускников 11-х классов разработан учебник истории с разделом про СВО. Новый раздел представили на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пособие будет доступно с 1 сентября. В учебнике раскроют все причины начала СВО, расскажут об угрозах безопасности со стороны украинских властей. В разделе появятся главы о санкциях Запада и создании фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества».

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«Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — сказано в учебнике.

В качестве задания учащимся предложат охарактеризовать отношения России и Запада в начале 2020-х годов. В новом учебнике планируют объединить всеобщую историю и историю России, где стране отведут ключевую роль. Переходить на него школы смогут постепенно, по мере возможности.

Темами, связанными со спецоперацией на Украине, дополнят задания по ЕГЭ. Это произойдет после того, как обновленные учебники истории дойдут до всех школ.