Общество 30 января 2024, 18:36 Новый центр госуслуг открыли на юге Москвы Ракова: новый офис «Мои документы» открыли в Нагорном районе Москвы РИА «Новости»

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Для жителей района Нагорный на юге Москвы открылся новый офис центра госуслуг «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь жителям Нагорного стало еще удобнее получать госуслуги», — подчеркнула она.

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Новый офис появился по адресу Электролитный проезд, дом 5б, строение 6. У здания есть парковка. Центр будет работать с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Ранее жители района пользовались услугами межрайонного центра. В новом помещении количество окон приема увеличили до 59. Там также оборудовали специальные окна для обслуживания маломобильных граждан.

В центре предусмотрели восемь рабочих мест, оснащенных компьютерами, в зоне электронных услуг. Для получения биометрических данных при выдаче заграничных паспортов в офисе установили криптобиокабину.

Ранее флагманскому офису «Мои документы» в центре Москвы исполнилось шесть лет. За это время его посетили около миллиона человек.