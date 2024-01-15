Общество 15 января 2024, 14:48 Флагманскому офису «Мои документы» в центре Москвы исполнилось шесть лет Более миллиона человек посетили флагманский офис «Мои документы» ЦАО за 6 лет РИА «Новости»

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Впервые флагманский офис «Мои документы» открыли в Москве шесть лет назад в торговом центре «Афимолл Сити». За это время туда за услугами обратились более одного миллиона жителей мегаполиса. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Во флагманском офисе ЦАО москвичи чаще всего пользовались услугой по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество — зафиксировано более 200 тысяч обращений», — уточнили в пресс-службе.

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Следующей по популярности услугой у москвичей стала передача информации из реестра недвижимости. На третьем месте — обеспечение данными жилищного учета.

Флагманские офисы отличаются расширенным перечнем услуг. В них предусмотрены дополнительные сервисы и условия, которые направлены на комфорт посетителей. Например, там можно оформить свой первый паспорт в торжественной обстановке.

Все флагманские офисы оформили в фирменном стиле «Мои документы» с современной отделкой. В них создали условия для комфортного ожидания: мягкие диваны с розетками для зарядки телефонов и портативными лампами, игровая зона для детей, комната матери и ребенка.

Флагманский офис «Мои документы» ЦАО работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Внутри центров можно получить необходимую помощь: от оформления водительское удостоверение в день обращения до регистрации фермерского хозяйства.

Ранее стало известно, что москвичи стали чаще обращаться к сотрудникам МФЦ в онлайн-режиме.