Новый способ борьбы с лесными пожарами запатентовали в России

В России придумали способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий. Российское научно-исследовательское и производственное предприятие «Московский институт теплотехники» запатентовало «пушку» для тушения, следует из документов, которые были размещены в базе данных Роспатента.

«Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях», — привела газета «Известия» фрагмент из пояснения к патенту.

«Пушку» также будут использовать для создания заградительных полос в процессе ликвидации лесных верховых и низовых пожаров.

Новизна тушения заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор. Получается, что пена активируется со временем, а не формируется сразу. Учитывая, что дальность полета пены меньше, чем у струи жидкого раствора, авторы считают предложенный способ более «дальнобойным». По их мнению, он позволит тушить пожары на большем расстоянии.

В устройстве реализован «ракетный» принцип работы. Твердотопливные элементы в системе пожаротушения поджигаются и продукты их горения вытесняют водный раствора из бака, другими словами «стреляют» им в нужном направлении.

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