Больше 800 подмосковных предпринимателей бесплатно проверили свое дело в центрах «Мой бизнес»

В подмосковных центрах «Мой бизнес» оказывают услугу по проверке предприятий. С начала года сотрудники офисов обработали 824 заявки на чекап. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Центры «Мой бизнес» оказывают услугу проверки предприятий бесплатно. Ее запустили совместно с Министерством экономического развития России. Благодаря сервису предпринимателям проще получить поддержку от государства.

«С начала года подмосковные центры „Мой бизнес“ обработали 824 заявки от региональных предпринимателей на проведение чекапа предприятия, что помогло им своевременно получить необходимую для их бизнеса финансовую поддержку от региона», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Чтобы получить услугу, предприниматель должен обратиться в ближайший центр «Мой бизнес». Сотрудники проведут проверку предприятия за несколько минут. Чекап проводится с помощью специальной платформы «Скоринг». Компанию проверят по 44 показателям. Для диагностики используются данные семи открытых источников информации: Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Центрального банка РФ, Роспатента, МВД России, Единой информационной системы в сфере закупок, Единого федерального ресурса сведений о банкротстве.

По итогам чекапа предприниматель получит всю необходимую информацию о доступных для него мерах поддержки. В их списке могут быть программы софинансирования, льготные кредиты, гарантии, акселераторы и другие федеральные и региональные виды помощи.