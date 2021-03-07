Новый сорт орхидей вывели в России к 8 Марта

Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук вывели новый сорт орхидей. Придумать название для цветка ученые предложили с помощью онлайн-голосования.

«Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил женщин с 8 Марта. В своем видеообращении министр рассказал о новом сорте орхидеи, который специально к празднику вывели российские ученые. Фальков предложил женщинам дать новому цветку имя. Из всех поступивших предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН, где и был выведен новый вид цветка, отберут 10 лучших», — сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом рассказал ТАСС.

Выведенный сорт орхидеи имеет лепестки нежного красного цвета с оранжевой внутренней частью. В пресс-службе отметили, что для участия в акции необходимо написать свой вариант названия цветка в комментарии к посту с поздравлением министра в официальных аккаунтах Минобрнауки в социальных сетях. Именно из них выберут победителей.

Финальное решение о названии нового сорта примут пользователи интернета 14 марта на голосовании на странице Минобрнауки России во «ВКонтакте». Одобренный пользователями вариант будет зарегистрирован в качестве названия нового сорта орхидеи и внесен в единый реестр.

Стоимость цветов преддверии праздника 8 Марта кусается. Это вызывает недовольство мужчин, считает Валентина Матвиенко.