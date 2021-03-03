Матвиенко возмутили цены на цветы накануне 8 Марта

Стоимость цветов преддверии праздника 8 Марта «кусаются». Это вызывает недовольство мужчин, считает Валентина Матвиенко.

«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, передало РИА «Новости».

Матвиенко считает, что повышенный ценник можно объяснить неравностью условий отечественных цветоводов с зарубежными поставщиками. Для наших производителей НДС был 10 процентов, а сейчас его подняли вдвое — до 20 процентов. Зарубежные же занимаются торговлей на льготных условиях, поделилась спикер Совфеда.

За год цены на цветы в России взлетели в два раза. Они подорожали к 14 февраля, а к 8 марта их стоимость увеличится еще на 30%.

Психолог Анна Хныкина объяснила, в каком случае женщине нельзя самой себе покупать букет к 8 марта. Эксперт уверена, что привлечение внимания фотографией цветов в соцсетях лишь сильнее опечалит девушку.

Однако дорожают не только цветы, эксперты российского интернет-ретейлера Wildberries назвали самые популярные подарки для женщин на 8 Марта. За последние недели, по их подсчетам, продажи сковородок и фенов выросли в несколько раз.