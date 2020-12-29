Новый сериал с Михаилом Ефремовым о человеческих драмах выйдет на ТВ

Телеканал ТНТ готовится показать сериал «Полет» с участием Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии по делу о смертельном ДТП. Премьера пройдет в 2021 году.

Сериал «Полет» станет первой премьерой ТНТ в 2021 году. Это психологическая драма Петра Тодоровского-младшего. Он выступил в качестве сценариста и режиссера, сказано в пресс-релизе телеканала. С ним ознакомилось РИА «Новости».

«Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек», — сказано в сообщении.

Каждая серия посвящается «одной сильной человеческой истории». Ефремов играет героя по фамилии Жабенко, который пытается совладать с зависимостями. Его партнерами стали сын Никита Ефремов, Оксана Акиньшина и Павел Табаков.

За свою карьеру Ефремов сыграл почти в 200 фильмах, также его можно было увидеть в театре. Он вошел в рейтинг самых упоминаемых российских звезд в уходящем году. Однако поводом стали не актерские достижения, а авария. В июне 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Один человек погиб. Артиста осудили. Свое наказание он отбывает в колонии общего режима в Белгородской области.