Названы самые упоминаемые в СМИ в 2020 году российские звезды

Общий список певцов выглядит следующим образом. На первом месте расположилась Алла Пугачева. Внимание журналистов к Примадонне российской эстрады не ослабевает из года в год. На втором месте расположился Филипп Киркоров, который стал участником скандала, снявшись в ролике про десантников.

Замкнул рейтинг Тимати, покинувший основанный им лейбл Black Star. Также в первой пятерке оказались не попавшая на Евровидение группа Little Big и ушедший в журналистику лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

Рейтинг актеров ожидаемо возглавил Михаил Ефремов. Авария с его участием стала одним из главных событий лета 2020 года. На втором месте расположилась Кристина Асмус. Ее развод с Гариком Харламовым тоже привлек внимание журналистов.

Третье место досталось актеру Павлу Прилучному, ставшему участником драки в Калининграде. Четвертое и пятое места заняли Сергей Безруков и Константин Хабенский.

Ушедший в политику Захар Прилепин стал по итогам года самым упоминаемым писателем 2020 года. Второе место досталось Гузель Яхиной. Сериал по ее книге «Зулейха открывает глаза» вышел в апреле этого года.

Третье и четвертое места достались современным классикам Борису Акунину и Виктору Пелевину. Замкнул пятерку автор текста «Тотального диктанта — 2020» Андрей Герасимов.

Рейтинги специалисты «Медиалогии» составили на основе упоминания звезд в более чем 60 тысячах средств массовой информации.