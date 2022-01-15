Новый профессиональный праздник предложили ввести в России

В России предложили ввести новый праздник — День аниматора. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что предложение уже направили властям, передало РИА «Новости».

Новый профессиональный праздник предложили учредить в стране не просто так — в этом году отечественной анимации исполняется 110 лет.

По словам Слащевой, в Минкульте сообщили, что ввести День аниматора в стране можно после 15 лет обладания Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), который анимация получила только в прошлом году. Но Слащева выразила надежду, что такой праздник появится раньше. Она рассказала, что это условие попробуют обойти, так как уже есть поручение главы кабмина об учреждении праздника.

Благодаря получению статуса официальной индустрии Росстат теперь сможет считать цифры по анимации отдельно от кино, отметила глава студии.

Ранее стало известно о работе «Союзмультфильма» над продолжением мультсериала про медвежонка Умку. Новые серии расскажут об уникальной культуре северный народов.