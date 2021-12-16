«Союзмультфильм» выпустит продолжение истории про медвежонка Умку

Студия «Союзмультфильм» работает над новым анимационным сериалом про белого медвежонка Умку. Он расскажет зрителям об уникальной культуре северных народов и будет воспитывать в детях любовь к природе. Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, ее слова процитировал ТАСС.

В 2019 году студия уже выпустила продолжение классического мультфильма — анимационную ленту «Умка на елке». Как отметила Слащева, зрители положительно восприняли мультфильм. Сейчас идет работа над новой историей.

«Сериал будет рассказывать о важных ценностях, об уникальной культуре северных народов. <…> Через этот проект мы также воспитываем любовь к природе, к животным, он имеет экологический подтекст», — поведала руководитель «Союзмультфильма».

Слащева также особо отметила, что в рамках создания всех мультфильмов студии учитываются социокультурные тренды, авторы стараются наладить диалог со зрителем любого возраста.

«Мы создаем популяризацию анимации, которая способна не только развлекать, но и воспитывать, обучать, рассказывать историю нашей страны», — подчеркнула глава студии.

Также в 2022 году «Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат полнометражную анимацию «Суворов: великое путешествие». Изначально премьера была запланирована на март, однако теперь рассматривается другая дата, включая 1 мая.

Ранее стало известно, что в ближайшее время «Союзмультфильм» представит новые серии культового мультфильма «Ну, погоди!». Премьера состоится 17 декабря. Новый сезон мультсериала будет носить название «Ну, погоди! Каникулы».