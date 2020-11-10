Новый принцип расчета МРОТ в России объяснили в Госдуме

«Уходят сегодня от потребительской корзины для того, чтобы подсчитывать прожиточный минимум по медианной системе. Что такое медианный доход и медианная средняя заработная плата? Это берется группа определенных лиц с самым высоким доходом и группа лиц с самым низким доходом. И далее рассчитывает [МРОТ] по специальной формуле наше статистическое управление», — рассказала Кабанова.

Депутат добавила, что данные по медианным доходам россиян уже есть. Это прогрессивная система, однако в ней настораживает неопределенность с экономической ситуацией.

Медианный доход — это величина, при которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже. Специалисты считают этот показатель более справедливым, чем средний доход, в котором смешиваются деньги бедных и богатых. Если законопроект примут, то прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан. Он будет повышаться по мере роста благосостояния людей.