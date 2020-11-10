Законопроект о новой методике расчета МРОТ рассмотрят 11 ноября

Новые правила предложили ввести в России для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении 11 ноября.

Ранее первое чтение законопроекта хотели провести 10 ноября. Но, по данным из повестки заседания, рассмотрение состоится 11 ноября. Сам проект о новых правилах расчета МРОТ внесли в Госдуму в сентябре. Документ кабмина одобрили 28 октября во время заседания комитета ГД по труду и социальной политике. Депутаты рекомендовали принять его в первом чтении нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. Затем его будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты. В 2021 году МРОТ составит 42% от этой зарплаты. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересчитывается как минимум один раз в пять лет.

Как пояснил заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов, сейчас прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, а новые правила расчета позволят МРОТ быстрее расти.