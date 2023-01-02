Общество 02 января 2023, 13:16 Новый портал бесплатной правовой помощи создадут во всех регионах России Минюст РФ в 2023 году запустит портал бесплатной правовой помощи во всех регионах страны РИА «Новости»

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Министерство юстиции РФ намерено запустить в 2023 году портал бесплатной правовой помощи. Об этом сообщил RT.

Систему создали при участии МВД и Минцифры. Она будет работать во взаимодействии с «Госуслугами».

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В 2023 году наметили законодательно закрепить создание ФГИС «Правовая помощь».

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Платформу 20 декабря запустили в тестовом режиме в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях, напомнили в ведомстве.

По словам заместителя министра юстиции РФ Максима Бесхмельницына, информационная система станет единой цифровой платформой для качественной бесплатной юрпомощи и правового просвещения.

Жители Подмосковья получат бесплатную юридическую помощь в январе. Ее окажут адвокаты Московской областной коллегии.