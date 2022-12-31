Подмосковье 31 декабря 2022, 11:29 Жители Подмосковья получат бесплатную юридическую помощь в январе

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Адвокаты Московской областной коллегии в январе окажут бесплатные консультации жителям Подмосковья. График приема граждан уже утвердили.

Специалисты проконсультируют жителей 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января с 10:00 до 14:00. Встречи будут проходить в бизнес-центре «Кубик» в Красногорске на бульваре Строителей в доме № 4, строении 1.

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Для того, чтобы попасть на консультацию, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (498) 602-31-13.

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Ранее, по решению губернатора Андрея Воробьева, во всех округах Московской области открыли центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев. Поддержку начали оказывать социальные работники, юристы, волонтеры и психологи.

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