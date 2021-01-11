Новый памятник Аленке пообещали сделать «душевным»

Памятник Аленке все же появится в Нововоронеже. Новую версию монумента сказочному персонажу установят там ко Дню России.

«Это будет другая скульптура. Первую делали из металла с элементами художественной ковки, здесь будет из бронзы, — рассказала РИА «Новости» заместитель главы города Светлана Тулинова.

По ее словам, новый памятник откроют к 12 июня. Она добавила, что спонсировать создание монумента будет московский бизнесмен и меценат. Он сам вышел на связь с заместителем главы администрации Нововоронежа.

Этот человек предложил сделать «красивый душевный памятник». Он уже привлек организацию, которая будет работать над скульптурой.

Монумент Аленки открыли к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас находится Нововоронеж. Кованая скульптурная композиция стоила миллион рублей. Однако она не понравилась общественности. В итоге через три дня ее демонтировали. После этого в соцсетях люди начали писать в защиту памятника.

Администрации города даже стали поступать предложения выкупить работу. СМИ писали, что в числе защитников Аленки оказался и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он сказал, что готов поставить скульптуру рядом со своей, которая находится во дворе Института мировых цивилизаций.

По легенде село Новая Аленовка основала девушка, которая пришла из-под Лебедяни. Ей понравилось место у ручья и она позвала к себе односельчан. Позже в этом месте Аленку убил разбойник Кудеяр.