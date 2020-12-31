Жириновский предложил переместить скандальную Аленку к своему памятнику

Лидер партии ДЛПР Владимир Жириновский предложил переместить памятник Аленке из Нововоронежа во двор Института мировых цивилизаций. Более того, он лично вызвался это организовать.

«Мы готовы установить „Аленку“ во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Источник фото: Telegram-канала Владимира Жириновского

Жириновский вместе с партией ЛДПР являются учредителями Института мировых цивилизаций. На прошлой неделе государственный деятель повесил фотографию памятника Аленке в своей приемной, хотя многим россиянам скульптура показалась страшной и пугающей. Тем не менее политик не считает ее уродливой. По его мнению, Аленка — «нормальная скульптура», потому что женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты.

Монумент установили во Всеволожске Ленинградской области. Согласно легенде, 250 лет назад Аленка искала землю, чтобы поселиться на ней. Она обнаружила красивые места на берегу ручья, где и основали село — Новая Аленовка. Однако местным жителям не понравилась скульптура. По последней информации, вместо сноса, памятник заберет себе глава муниципального учреждения «Спортцентр» Сергей Акатов.