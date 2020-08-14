Новый очаг чумы обнаружили в Горном Алтае
Как отмечает заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко, обнаружение смертельно опасного заболевания на плато Укок стало для ученных большим удивлением. Это место исследовали 60 лет и впервые за долгое время нашли чумную эпизоотию. Об этом сообщил сайт «Новый день». Плато Укок считается популярным среди туристов местом.
В сообщении также отмечается, что природную эпизоотию нашли на территории рядом с озером Зерлюколь-Нур и Каракуль, а также в Чаган-Узун, Калгут, Калгуты и Акалаха.
Помимо этого, эксперты заявили, что заразиться чумой можно несколькими способами: при разделывании сурка или при укусах зараженных насекомых.
Ранее стало известно о новой вспышке чумы в Монголии — общая площадь заражения достигает 340 квадратных метров. Специалисты продолжают исследовать окрестности, на территории провели дезинсекцию.