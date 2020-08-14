Новый очаг чумы обнаружили в Горном Алтае

В популярном туристическом месте в Кош-Агачском районе обнаружили природную эпидемию чумы у животных. За текущий год в Горном Алтае обнаружили пять таких зараженных участков.

Как отмечает заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко, обнаружение смертельно опасного заболевания на плато Укок стало для ученных большим удивлением. Это место исследовали 60 лет и впервые за долгое время нашли чумную эпизоотию. Об этом сообщил сайт «Новый день». Плато Укок считается популярным среди туристов местом.

В сообщении также отмечается, что природную эпизоотию нашли на территории рядом с озером Зерлюколь-Нур и Каракуль, а также в Чаган-Узун, Калгут, Калгуты и Акалаха.

Помимо этого, эксперты заявили, что заразиться чумой можно несколькими способами: при разделывании сурка или при укусах зараженных насекомых.

Ранее стало известно о новой вспышке чумы в Монголии — общая площадь заражения достигает 340 квадратных метров. Специалисты продолжают исследовать окрестности, на территории провели дезинсекцию.