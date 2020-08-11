Возбудителей чумы нашли в Туве

В нескольких районах Тувы специалисты выявили возбудители чумы. Сотрудники Роспотребнадзора провели барьерную дезинсекцию территории. Общая площадь заражения составляет 340 квадратных метров.

По данным Роспотребнадзора в Республике Тыва, возбудители чумы обнаружены в Овюрском и Монгун-Тайгинском районах, сообщает «Москва 24». Ученые продолжают брать биологические и бактериологические материалы на зараженной территории для дальнейших исследований.

В конце июля в Монголии объявили бессрочный карантин из-за бубонной чумы. У местного жителя диагностировали бубонную чуму после жалоб на головную и мышечную боль, а также на высокую температуру. Симптомы появились после того, как мужчина съел мясо сурка.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров заявил, что бубонная чума обойдет Россию. Ведь даже в Монголии случаи заражения зафиксировали в местностях, где живет мало людей.