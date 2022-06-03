McDonald’s по-новому. Меню сети лишится «Биг тейсти» и «Макфлури», но от этого только выиграет

С 12 июня в России вновь откроются заведения сети ресторанов быстрого питания McDonald’s — под новым названием. Сотрудников уже готовят к возвращению в залы и на кухню. Из меню исчезнут некоторые позиции, а упаковку фастфуда полностью изменят. «360» собрал все, что известно об обновленной сети.

Telegram-канал Baza выяснил, что сотрудников ресторанов попросили вспомнить принципы работы и пройти тесты на знание правил, рецептов приготовления и общения с посетителями. Работникам прислали специальные задания и обновленные документы.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald’s заявил 16 мая. С заведений даже начали снимать вывески.

Однако позднее российскую сеть решили продать и открыть заведения под новым брендом уже 12 июня. В этот день снова заработает ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве. Сотрудникам уже выдали новую форму. По информации «Известий», она будет черного цвета. Все желтые буквы «М» уберут.

«Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать», — заявил в интервью Forbes новый владелец сети ресторанов, сибирский предприниматель Александр Говор.

Как будет называться McDonald’s?

Новое утвержденное название известной сети фастфуда в России пока не объявляли. Однако в Сети уже рассказали о многих вариантах: «Это он», «Точно он», «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «МС» и других. Также были версии «Москотлета», Mosburger, RusDonald’s, «Роскотлета» и «Мосдональдс».

Минпромторг и вовсе объявил в своем Теlеgrаm-канале конкурс на лучшее название. В комментариях пользователи предлагали варианты «Картошечная», «Нашмак», «Макинфарш», «ZБургер», «На скаку» и так далее.

Топ-менеджмент компании, писало со ссылкой на источник агентство новостей «Москва», рассматривает пять главных вариантов нового названия сети. Все они не похожи на прежнее.

Сеть ресторанов даже подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в Роспатент — «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Наше место». В их числе оказалось и неожиданное название «Компас».

«Скорее всего, будет выбрано схожее по звучанию с известным рекламным слоганом сети», — подчеркнул источник, заметив, что окончательного решения нет.

По данным Telegram-канала «Медиастанция», рабочий вариант названия — «Весело и вкусно». Хоть его еще не утвердили, соответствующий сайт для такого бренда уже зарегистрировали, писало РИА «Новости».

«У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — подвел черту Говор.

Как изменится меню?

По данным некоторых СМИ, из меню обновленного ресторана исчезнут бургеры «Биг тейсти», а также мороженое «Макфлури де люкс» со вкусами клубники и шоколада. Пропадут и импортные напитки.

Вместо Coca Cola в сети ресторанов будут разливать напитки подмосковного бренда «Черноголовка». По некоторым данным, кофе в меню ресторана останется, но из-за проблем с поставками возможны трудности.

Состав завтраков, как в бывшем McDonald’s, не изменится. Большинство позиций вернут с новыми названиями: «МакМаффин» будет называться просто «Маффин», «Чикен МакНаггетс» — просто «Наггетсы», линейку бургеров «Роял» переименуют в «Гранд».

Пресс-служба бывшего McDonald’s отказалась комментировать новое меню: там заявили, что оно еще в разработке.

«У нас в работе много вариантов, постоянно идут изменения», — заявили в пресс-службе «Известиям».

Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что позиции в меню останутся прежними, но будут называться по-другому.

«Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее — это точно», — пояснил Силуанов.