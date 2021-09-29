Врач перечислил последствия постковидного синдрома

Среди постковидных симптомов у людей отмечаются головные боли, слабость, а также ухудшение памяти. Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов отметил, что с таким синдромом сталкивается значительное число пациентов, в их числе и те, кто перенес болезнь достаточно легко.

Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром, отметил Водовозов в беседе с радио Sputnik.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — отметил терапевт.

Более того, синдром, по его словам, может привести к другим нежелательным последствиям. К примеру, у переболевшего ковидом могут обостриться имеющиеся хронические заболевания или проявиться патологи, которых до этого не было.

Если уже перенесший коронавирус человек сделает прививку, то это может либо уменьшить негативное влияние постковидного синдрома, либо полностью от него избавить, отметил Водовозов. При этом он добавил, что это и не доказано официально, уточнила «Газета.ru».

В будущем ежегодную вакцинацию от коронавируса лучше всего проводить в августе. Этот месяц назвал оптимальным врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, делать прививку необходимо перед осенним увеличением заболеваемости. При этом он отметил, что в жаркую погоду вакцинацию лучше не проходить, так как из-за высокой температуры могут обостриться некоторые заболевания.