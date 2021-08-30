Бывший украинский дипломат Чалый предложил способ вернуть Крым

Западные страны отказываются от конфронтационной стратегии в отношении России из-за ее безрезультативности. Чтобы вернуть Крым, Украине необходимо добиться определенных успехов. В этом случае все российские регионы захотят присоединиться к стране. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал бывший заместитель украинского МИД Александр Чалый.

«Или мы создадим такое успешное Украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», — поделился своим видением ситуации Чалый.

Экс-дипломат отметил, что стратегия конфронтации с Россией не дала своих плодов: Запад оказался неспособен развалить РФ, которая оказалась устойчивой. Чалый объяснил, что западный мир отказывается от такого способа воздействия на Россию. Бывший заместитель министра не уточнил каких успехов должна достигнуть Украина, чтобы крымчане захотели к ней присоединиться.

На прошлой неделе глава Польши Анджей Дуда выступил на саммите «Крымская платформа» в Киеве. Пользователи польского сайта Intеriа с недоверием отнеслись к его словам о помощи Украине по вопросу возвращении Крыма и подчеркнули, что полуостров — это Россия.