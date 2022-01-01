Новый год наступил в России. Главный праздник страны пришел в каждый дом. Только в Калининграде еще не пробили куранты, где 2022-й наступит через час.

Новый год начал путешествие по стране с самых восточных регионов — Чукотки и Камчатки, где подарки от Деда Мороза под елкой разобрали на девять часов раньше, чем в Центральной России. И новогоднее обращение президента первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

Через час праздник пришел в Магадан, Южно-Сахалинск и Северо-Курильск. В Москве еще было 16:00. А между тем старый год провожали в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Владивостоке и Находке, где еще через час тоже наступил 2022-й. Еще через час, в 18:00 по московскому времени, эстафету перехватили Якутск, Чита, Мирный, Благовещенск. Спустя час уже загадывали новогодние желания в Улан-Удэ, Иркутске и Братске.

Глава государства в своем обращении пожелал всем россиянам здоровья, радостных событий в каждом доме, а также любви, чтобы она вдохновляла на новые свершения. Отдельно Владимир Путин поздравил с Новым годом врачей и военных — тех, кто и в праздничную ночь остается на посту.