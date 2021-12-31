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    31 декабря 2021, 15:00

    Путин заявил о надеждах на перемены в новогоднем обращении

    Путин в новогоднем обращении: всех объединяют надежды на добрые перемены

    Александр Блинов

    Всех объединяют надежды на добрые перемены, заявил президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам. Глава государства выразил слова поддержки всем, кто из-за пандемии потерял близких.

    Путин заявил о надеждах на перемены в новогоднем обращении

    «Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — отметил глава государства в своем обращении.

    Россияне столкнулись с новыми вызовами, но научились противостоять им, сказал президент.

    Путин также поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил, что достижение всех задуманных целей зависит только от нас самих.

    Повышение благосостояния и доходов россиян — главная цель руководства страны, заявил президент.

    Рост качества жизни людей делает Россию еще более сильной, подчеркнул он.

    Крепкое здоровье Путин назвал главным пожеланием для россиян на 2022 год. А к этому приложатся успехи в разных областях, отметил глава государства.