Путин заявил о надеждах на перемены в новогоднем обращении

Всех объединяют надежды на добрые перемены, заявил президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам. Глава государства выразил слова поддержки всем, кто из-за пандемии потерял близких.

«Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — отметил глава государства в своем обращении.

Россияне столкнулись с новыми вызовами, но научились противостоять им, сказал президент.

Путин также поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил, что достижение всех задуманных целей зависит только от нас самих.

Повышение благосостояния и доходов россиян — главная цель руководства страны, заявил президент.

Рост качества жизни людей делает Россию еще более сильной, подчеркнул он.

Крепкое здоровье Путин назвал главным пожеланием для россиян на 2022 год. А к этому приложатся успехи в разных областях, отметил глава государства.