Важное 31 декабря 2023, 15:08 Новый год наступил на Камчатке и Чукотке Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год Horst Galuschka/dpa/globallookpress

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Самые восточные регионы России первыми встретили Новый год. Куранты пробили полночь в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

По данным «Российской газеты», на центральной площади Петропавловска-Камчатского у главной елки началась традиционная новогодняя программа, которая продлится до 01:00. Всех гостей мероприятия угощают чаем. В новогоднюю ночь автобусы в городе будут курсировать до 02:00.

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Во время празднования с экранов прозвучали новогодние видеопоздравления землякам от участников специальной операции. Через час Новый год отметят в Якутии и на Сахалине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения главы государства Владимира Путина. Он подчеркнул, что это неправда.