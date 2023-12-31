Общество 31 декабря 2023, 15:01 «Это неправда». Песков — о перезаписи новогоднего обращения Путина Песков назвал неправдой новости о перезаписи новогоднего обращения Путина Пресс-служба Кремля

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Сообщения о том, что новогоднее обращение президента Владимира Путина якобы перезаписали, оказались неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».

Ряд Telegram-каналов распространил информацию о перезаписи традиционного обращения российского лидера.

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«Нет. Это не так. Это неправда», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что главной темой речи Путина в ночь на 1 января станет Новый год. Песков отказался раскрывать детали праздничного выступления президента и отметил, что россияне узнают подробности только в новогоднюю ночь.

В прошлом году глава государства выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих ВС России. Путин записал ролик в штабе Южного военного округа.

Жителям столицы новогоднее обращение президента покажут на медиаэкранах в транспорте. Также пассажиры увидят тематический эфир в праздники.