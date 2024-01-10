Армия 10 января 2024, 12:49 Пять дивизий и одну бригаду морской пехоты создадут в России Глава ВМФ Евменов: в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты РИА «Новости»

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В России сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота страны Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Он не назвал конкретных дат, но уточнил, что это произойдет «в среднесрочной перспективе». Пять действующих бригад морской пехоты переформируют в дивизии, а полк морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду. Целью Евменов назвал «наращивание боевых возможностей» пехоты как отдельного рода сил флота.

В 2022 году усиление морских пехот до дивизий анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу.

Примерно тогда же глава ведомства призвал увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона призывников и 695 тысяч контрактников. Президент Владимир Путин одобрил это предложение.

Шойгу также призвал дополнить состав ВС России двумя штурмовыми дивизиями ВДВ, разместить в Карелии армейский корпус и организовать три мотострелковые дивизии, а также переформатировать работу таких дивизий в Западном, Центральном и Восточном военных округах и Северном флоте.