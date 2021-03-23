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    23 марта 2021, 16:30

    Новый дизайн сторублевой купюры утвердили в ЦБ

    Анастасия Калинина

    Центральный банк России утвердил эскиз новой банкноты номиналом 100 рублей. На ней будут изображены символы Москвы — Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом рассказал зампред регулятора Михаил Алексеев.

    Новый дизайн сторублевой купюры утвердили в ЦБ

    «Совет директоров ЦБ утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», — передало РИА «Новости» его слова.

    Алексеев ранее напомнил, что совсем недавно, в 2017 году, в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Они были выполнены в современном дизайне, который сильно отличался от остальных российских банкнот.

    На официальном сайте Банка России сказано, что плановая модернизация банкнот будет проходить с 2021 по 2025 год. Она будет включать в себя совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В пресс-службе отметили, что купюры образца 1997 года остаются законным средством платежа на территории России.