Новый дизайн сторублевой купюры утвердили в ЦБ

Центральный банк России утвердил эскиз новой банкноты номиналом 100 рублей. На ней будут изображены символы Москвы — Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом рассказал зампред регулятора Михаил Алексеев.

«Совет директоров ЦБ утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», — передало РИА «Новости» его слова.

Алексеев ранее напомнил, что совсем недавно, в 2017 году, в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Они были выполнены в современном дизайне, который сильно отличался от остальных российских банкнот.

На официальном сайте Банка России сказано, что плановая модернизация банкнот будет проходить с 2021 по 2025 год. Она будет включать в себя совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В пресс-службе отметили, что купюры образца 1997 года остаются законным средством платежа на территории России.