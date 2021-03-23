Бумажные деньги в России будут выглядеть по-новому

К 2025 году Банк России планирует по очереди выпустить модернизированные банкноты. На них представят достопримечательности всех федеральных округов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

Он напомнил, что в 2017 году в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей — их выполнили в современном дизайне, который сильно отличается от остальных российских банкнот. По его словам, они имеют самый современный защитный комплекс на лучшем мировом уровне.

«В то же время, поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах», — отметил Алексеев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Алексеев уточнил, что в 2022 году в обороте появятся усовершенствованные сторублевые купюры, в 2023-м — усовершенствованные 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. При этом на новых банкнотах по-прежнему останутся изображения городов России.

«Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города», — пояснил Алексеев.

Он добавил, что на лицевой стороне купюр номиналом 50 и 100 сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На обратной стороне их дополнят изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся эти города, — Северо-Западного и Центрального.

Лицевые стороны банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей украсят изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. При этом на обратных сторонах появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Алексеев подчеркнул, что в России нет необходимости выпускать банкноты номиналом выше 5000 рублей.