Новые владельцы «Совхоза имени Ленина» пожаловались на действия Грудинина

В «Совхозе имени Ленина» прошла встреча акционеров с работниками и местными жителями. Новые владельцы предприятия пожаловались, что им мешают работать.

Новый акционер Совхоза — ООО «РОТА-АГРО». Председатель Совета директоров Павел Бурлаков рассказал, что директор предприятия Павел Грудинин чинит им разные препятствия.

«Павел Николаевич опять даже шифрованный замок поставил сегодня, видеокамеру», — сообщил Бурлаков.

По его словам, люди и так всегда боятся чего-то нового, а тут их еще подпитывают «всякими слухами». Бурлаков ответил на вопрос жителей поселка Совхоз имени Ленина о том, откуда у «Рота-Агро» контрольный пакет акций предприятия. Его продала бывшая жена Грудинина, Ирина.

«Рота-Агро» собирается развивать сельскохозяйственное производство.

Построили современный комплекс на шесть тысяч голов крупнорогатого скота. Мы производим порядка 70 тонн молока в сутки Ася Доляровская генеральный директор ООО «РОТА-АГРО».

«Звонят начальнику образования — угрожают. Павел Николаевич лично. Управление культуры — угрожает. Вам многим, которые в паломнических поездках были, — угрожают. Тех, кто хочет с нами встретиться, — угрожают. Это что такое? У нас что, крепостное право?» — отметил Бурлаков.

Он добавил, что «вопросы юридического характера будут решаться в судебном порядке». При этом компания и дальше будет проводить встречи с сотрудниками и местными жителями.

В июле 2020 года суд удовлетворил иск семи акционеров «Совхоза имени Ленина» и признал избрание директором предприятия Павла Грудинина незаконным.