Бесплатный обучающий семинар проекта PRO ЖКХ в подмосковном поселке Совхоз имени Ленина оказался под угрозой срыва после того, как общественники обнаружили, что Дом культуры, где он должен был состояться, закрыт.

На входе было вывешено объявление о том, что «сегодня проводится дезинфекция». Начальник территориального управления «Картинский» Андрей Извеков заявил «360», что это здание арендуется Центром культуры.

«В договоре сказано, что собственник обязан за пять календарных дней уведомить муниципальный центр о проведении каких-либо мероприятий. Этого сделано не было», — подчеркнул он.

Организаторы семинара и жители уверены, что Дом культуры был закрыт по приказу руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудина после того, как стало известно о проведении семинара.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Ленинского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Людмила Лернер сообщила, что эта общественная организация уже несколько лет ведет просветительскую работу. Активисты рассказывают, как грамотно взаимодействовать с управляющими компаниями, объясняют права и обязанности людей.

Управляющая компания в поселке одна, претензий к ней накопилось у жителей много. Активисты утверждают, что ее контролирует Павел Грудинин.

Место для семинара предоставил один из акционеров совхоза в здании администрации. Он состоялся под мерцающий свет ламп, работающих от генератора. Общественники сообщили, что свет и воду в строении отключили опять же по приказу Грудинина.

Председатель общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» Артем Грудинин заявил «360», что руководство ЗАО не особенно жалует общественные организации.

«У нас в совхозе их раньше вообще не было. Всегда все решалось в закрытом акционерном обществе. Люди вообще не имели права голоса. Все попытки создать общественную организацию встречают жуткое сопротивление со стороны „Совхоза имени Ленина“ и его руководителей», — объяснил общественник.

По его словам, Павел Грудинин считает совхоз своей вотчиной. Несколько недель назад охрана в Доме культуры включила пожарную сигнализацию, чтобы сорвать встречу местных жителей с Артемом Грудиным, организовавшим общественное движение. Активист утверждает, что один из охранников признался — команду включить сигнализацию дал Павел Грудинин. По другой версии, инициатива исходила от сотрудников охраны.

Общественники возмущены происходящим, так как полномочия Павла Грудинина в качестве главы совхоза весьма сомнительны. Суд удовлетворил иск семи акционеров «Совхоза имени Ленина» и признал избрание директором предприятия Павла Грудинина недействительным. Решение было принято 10 июля.

Самоуправство Грудинина и его попытки использовать Дом культуры, как разменную монету, обеспокоили и депутатов округа. Они направили в ЗАО «Совхоз имени Ленина» обращение с просьбой передать здание в муниципальную собственность.