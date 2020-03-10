«Новые угрозы требуют немедленного обновления». Клинцевич поддержал возможность для президента участвовать в выборах

«Жизнь сегодня развеяла все сомнения. Новые угрозы требуют немедленного обновления многих процессов, в том числе и Конституции. Обстановка настолько непростая и ей могут в сегодняшний момент воспользоваться, так что я Валентину Владимировну поддерживаю и считаю, что это очень правильная вещь. Это связано со страной и с будущим. Нам важно сохранить Путина, который влияет на элиты, на различные промышленно-финансовые группы и на все обстоятельства, которые расшатывают обстановку в стране. Нужен опытный и серьезный лидер», — заявил Клинцевич.

Одновременно сенатор высказал опасения, что при всех благих намерениях, которыми продиктовано предложение фактически дать бессрочные полномочия российскому президенту, сам Путин на это не пойдет. Поэтому предложение Терешковой останется только предложением, в виде поправки в Конституцию оно не войдет.

«У меня есть опасения, что такое предложение лидер может отклонить», — подчеркнул Клинцевич.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после предложения Терешковой объявил перерыв в заседании Госдумы. Он заявил, что эта поправка требует обсуждения с самим президентом. Володин отметил, что перед этим нужно обсудить предложение с руководителями фракций и собственно «подготовить саму поправку».

Сейчас президент России прибыл в Госдуму.