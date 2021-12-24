Полный свод правил русской орфографии будет представлен к 2024 году

Полный свод правил русской орфографии будет представлен Орфографической комиссии РАН в конце 2024 года. Об этом ТАСС рассказал председатель Орфографической комиссии РАН Алексей Шмелев.

По словам Шмелева, словарь будет представлен в электронном формате и будет постоянно пополняться. Он добавил, что сейчас уже подготовлен свод правил русской орфографии, которые рассматривает Орфографическая комиссия РАН. Полное издание новых правил будет подготовлено в Институте русского языка имени В. В. Виноградова.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что существует проект постановления правительства, который определит актуальный свод правил орфографии и пунктуации русского языка.

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект, заявив, что тот был создан на основе справочника «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник».