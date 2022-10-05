Новые регионы России могут получить для госномеров коды 80, 81, 84 и 85 | 360°

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Новые регионы России могут получить для госномеров коды 80, 81, 84 и 85

МВД предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномера машин из новых регионов России

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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на госномерах машин могут закрепить коды 80, 81, 84 и 85. Соответствующий проект подготовило Министерство внутренних дел России, написал ТАСС.

Проект приказа МВД появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем предложили расширить список цифровых кодов регионов РФ, которые применяют на государственных регистрационных знаках.

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Таким образом, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области — 84 и Запорожской области — 85. В МВД также подчеркнули, что в ходе реализации проекта число подразделений ведомства не изменится.

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Президент Владимир Путин и главы этих регионов 30 сентября подписали договоры о включении в состав РФ новых субъектов. Перед этим жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей участвовали в пятидневных референдумах. Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о присоединении регионов к России.

ДНР

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