Общество 09 декабря 2023, 09:50 Новые регионы России получат мобильные автолавки Минпромторг начал поставку мобильных автолавок в новые регионы России

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Новые регионы России получат мобильные автолавки, что поможет им организовать быструю доставку продовольствия и других товаров первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Ведомство в рамках комплексного плана закупило 233 автолавки для передачи семи регионам страны. Их получат Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область, а также Брянская, Курская и Белгородская области», — заявили в пресс-службе.

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В субботу, 9 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров уже передал 50 автолавок для улучшения логистических возможностей торговли и создания специализированного парка правительству Луганской народной республики.

«Все запланированные поставки завершим еще до новогодних праздников. Это позволит наладить доставку продовольствия на территории, которые прилегают к районам боевых действий. Благодаря этому регионы обеспечат население всем необходимым в доступном и комфортном для людей формате», — подчеркнул он.

Новые регионы до конца 2023 года также получат почти шесть тысяч новых автобусов.