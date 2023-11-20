Транспорт 20 ноября 2023, 20:11 Регионы России получат почти шесть тысяч новых автобусов и трамваев до конца года Путин: до конца года регионы получат около 5,5 тысячи новых автобусов и трамваев РИА «Новости»

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Обновление парка общественного транспорта стало одним из приоритетных в развитии транспортной отрасли России, регионы до конца текущего года получат порядка 5,5 тысячи новых трамваев и автобусов. Об этом на торжественной церемонии передачи общественного транспорта в формате видеоконференции заявил президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«В транспортной сфере ритмичное, ежегодное обновление техники является одним из ключевых приоритетов», — сказал он.

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Путин отметил, что для помощи субъектам задействовали специальные казначейские кредиты, на которые выделили около 50 миллиардов рублей. Кроме того, правительство субсидировало проекты по развитию электрического транспорта, привлекло средства Фонда национального благосостояния и использовало программы льготного лизинга.

«До конца 2023 года в рамках этих механизмов выделят около 5,5 тысяч трамваев, электробусов и автобусов», — добавил глава государства.

Ранее российский лидер дал символический старт передаче общественного транспорта в регионы страны.