Новые правила получения больничного из-за COVID-19 утвердили в России

Российское правительство приняло временные правила оформления больничных из-за карантина по коронавирусу. Изменения коснутся и выплат пособий по нетрудоспособности.

Нововведение начнет действовать с 20 марта. Оно распространится на застрахованных россиян, которые вернулись домой из стран с коронавирусом, или на их родственников. Об этом сказано в официальном постановлении правительства.

Выплаты можно будет получить, имея электронный больничный лист, загранпаспорт с печатями о пересечении российский границы или билеты, подтверждающие поездку в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Близкие людей, вернувшихся из таких государств, должны показать документы о родстве или совместном жительстве.

После этого оформляется больничный на 14 дней. Фонд социального страхования в течение одного дня после получения необходимых документов должен оплатить первую неделю больничного. Остальные выплаты могут прийти через день после окончания больничного.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения COVID-2019. За последние сутки коронавирус подтвердился у 33 человек. Из них 31 находится в Москве, еще двое — в Сибири. Всего в мире китайским вирусом заразились более 200 тысяч, свыше восьми тысяч умерли, примерно 82 тысячи выздоровели.