Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу в России с 1 июля

Согласно нововведениям, в России ужесточат порядок медицинского освидетельствования при получении или замене прав. С 1 июля водителям придется сдавать дополнительные анализы, если нарколог заподозрит злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Что касается автомобилей с правым рулем, то в РФ вступит в силу полный запрет на ввоз нестандартной для правостороннего движения строительной техники, самосвалов, пассажирских автобусов и грузовиков с манипуляторами.

Отправить фото тюнингованной машины, чтобы получить разрешение ей пользоваться, больше будет нельзя. Теперь машину с установленными на ней багажником, лебедками и газовым оборудованием нужно пригонять на проверку в лабораторию.

Ранее Минздрав России опубликовал проект, который подразумевает лабораторные анализы крови и мочи для определения наличия алкоголя в организме водителя.