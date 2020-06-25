    25 июня 2020, 18:30

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу в России с 1 июля

    Андрей Иванов

    Новые правила для водителей начнут действовать в России с 1 июля. Они коснутся медосвидетельствования при получении прав, ввоза праворульных авто и тюнинга машин. Об этом сообщил портал Autonews.
    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу в России с 1 июля

    Согласно нововведениям, в России ужесточат порядок медицинского освидетельствования при получении или замене прав. С 1 июля водителям придется сдавать дополнительные анализы, если нарколог заподозрит злоупотребление алкоголем или наркотиками.

    Что касается автомобилей с правым рулем, то в РФ вступит в силу полный запрет на ввоз нестандартной для правостороннего движения строительной техники, самосвалов, пассажирских автобусов и грузовиков с манипуляторами.

    Отправить фото тюнингованной машины, чтобы получить разрешение ей пользоваться, больше будет нельзя. Теперь машину с установленными на ней багажником, лебедками и газовым оборудованием нужно пригонять на проверку в лабораторию.

    Ранее Минздрав России опубликовал проект, который подразумевает лабораторные анализы крови и мочи для определения наличия алкоголя в организме водителя.