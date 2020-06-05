Водители будут проходить медосвидетельствование по-новому

Министерство здравоохранения России опубликовало на федеральном портале нормативных актов проект, подразумевающий изменения в правилах медосвидетельствования для водителей.

В документе говорится, что для определения наличия алкоголя в организме владельцам автомобилей будут проводиться лабораторные анализы крови и мочи. Минздрав намеревался изменить правила медосвидетельствования еще осенью 2019 года, увеличив объем исследований. Стоимость прохождения комиссии по новым нормам должна была вырасти в несколько раз, что вызвало огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн связал предложенные изменения в правилах с проблемой раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Однако «с учетом обеспокоенности россиян» ведомство решило отложить вступление в силу изменений, чтобы провести дополнительный анализ методов тестирования. Президент РФ Владимир Путин назвал предложенные меры чушью и потребовал действовать с умом и поэтапно.