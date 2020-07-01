Новые правила для водителей вступили в силу 1 июля

Теперь в Россию нельзя будет ввозить праворульные автомобили категорий М2 и М3. Это строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы. Таковы требования нового ГОСТа Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Помимо этого, с 1 июля изменятся правила парковки для инвалидов. Теперь бесплатно оставить машину на парковке могут и инвалиды третьей группы, если они не могут самостоятельно передвигаться. Им также не нужно больше предъявлять документы для получения государственных услуг.

Что касается требований о тюнинге авто и новых правилах медосвидетельствования, которые планировали запустить 1 июля, — эти нововведения перенесли на следующий год.