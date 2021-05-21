WhatsApp опроверг слухи о том, что приложение станет платным

Слухи о том, что приложение WhatsApp станет платным, если пользователи не примут определенные условия, не соответствуют действительности. За его использование не нужно будет платить в любом случае.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель WhatsApp.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — сказал он.

С 15 мая WhatsApp ввел новые правила конфиденциальности приложения. Некоторые мошенники решили этим воспользоваться и стали рассылать пользователям письма. В них сказано, что мессенджер станет платным, если пользователь не перешлет 10 контактам это сообщение. Стоимость одного СМС — 0,01 евро, чаще всего от рук мошенников страдают пенсионеры.

Собеседник агентства отметил, что в последние несколько месяцев компания работала над информированием пользователей об обновлении. За это время многие согласились его принять, их число постоянно растет. Однако остались пользователи, которые пока не установили обновление.

«Однако те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели», — уточнил он.

При этом сотрудник компании уточнил, что новое обновление не расширит возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook, а для сообщений пользователей по-прежнему будет действовать сквозное шифрование.