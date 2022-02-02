Новые документы появились в деле о гибели дочери Конкина. Они не помогут виновным оправдаться

В деле о гибели дочери актера Владимира Конкина София появились новые документы. В них говорится о получении сотрудниками «Джамп-клуба» дополнительного образования об оказании доврачебной помощи. Адвокат отца погибшей Михаил Бахрех пояснил «360», что на ход процесса это повлияет вряд ли.

Работники фитнес-центра, в бассейне которого утонула София Конкина, получали образование задним числом, уже после трагедии. Полученные ими документы не дают право заниматься врачебной деятельностью.

«Эти документы, по сути, не должны сыграть никакой решающей роли. <…> Врачебной деятельностью у нас можно заниматься исключительно по лицензии, которая выдается специальным органом <…> на основании приказов министерства здравоохранения. Врачом стать не очень просто: нужно окончить полный университетский курс, пройти практику, и после этого врач <…> должен получать специальную лицензию», — объяснил Бахрех.

Адвокат напомнил, что, в соответствии с законодательством, при любом бассейне должен находиться лицензированный врач. Как именно с ним оформили сотрудничество, неважно. Это может быть договор с индивидуальным предпринимателем или больницей, госучреждением или другим юридическим лицом.

«Как раз такого врача в „Джамп-клубе“ не было, и до сих пор, насколько мне известно, не появилось. Несколько недель назад произошел еще один смертельный случай, и человеку врачебную помощь не оказали», — подчеркнул Бахрех.

Фитнес-центр, заметил он, оштрафовали за отсутствие врачебного кабинета и врача, способного оказать медицинскую помощь, еще до произошедшего с Софией Конкиной.

«Документы о некоем заочном образовании об оказании доврачебной помощи. Получено в заочной форме, в том числе онлайн. <…> Не вижу, чем могут помочь данные документы. Они не опровергают того факта, что медицинского кабинета не было в момент трагедии. Это установила проверка Роспотребнадзора, на основании которой выписали штраф», — еще раз обратил внимание переданные суду материалы адвокат отца погибшей.

Он предположил, что таким образом владелица фитнес-клуба Анна Андрианова, которая и оказалась на скамье подсудимых, попыталась оправдаться. Документы предстоит оценить судье.