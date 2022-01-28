Стали известны новые обстоятельства гибели дочери актера Конкина

В бассейне фитнес-клуба в Москве, в котором утонула дочь актера Владимира Конкина София, при проверке выявили серьезные нарушения планировки и микроклимата, которые могли привести к ее гибели. Об этом «360» рассказал адвокат отца погибшей Михаил Бахрех.

Два серьезных нарушения в фитнес-клубе выявили в ходе проверки, которой занимался Роспотребнадзор.

Нарекания вызвала планировка бассейна, из-за которой могли не заметить, когда Конкина начала тонуть.

«Найдено очень серьезное нарушение внутренней планировки бассейна. В результате этого архитектурного нарушения другие посетители долгое время могли не видеть то, что с Софией Конкиной произошло несчастье. Потому что ее заметили довольно поздно, она уже несколько минут лежала лицом в воде. Были в бассейне и другие посетители, но они этого не видели, как раз из-за нарушения внутренней планировки», — рассказал адвокат.

Проверяющие органы установили, что в бассейне также не поддерживалась нужная температура воды.

«Второе довольно серьезное нарушение — это нарушение микроклимата, температура воды. В любом случае, это тоже могло быть причиной трагедии. Слишком холодная вода могла повлиять на то, что мышцы были сведены, и то, что там человек потерял над собой контроль и ушел под воду. В то же время, если вода более теплая, чем это положено в соответствии с государственным регулированием, это могло быть причиной потери сознания», — объяснил Бахрех.

Кроме того, нарушения выявили по ознакомлению посетителей с техникой безопасности.

«Свидетельские показания посетителей бассейна показывают то, что посетители не были реально ознакомлены с техникой безопасности. То есть они, возможно, что-то подписывали, но как бы им не разъясняли их подробно, что тоже является нарушением закона „О защите прав потребителей“», — указал защитник.

За все нарушения выписали штрафы. Владелица фитнес-клуба не оспаривала их. Таким образом, эти нарушения фактически были признаны подсудимым, что подтверждает причинно-следственную связь между гибелью Конкиной и действиями руководителя заведения, подчеркнул адвокат.

«Здесь действует принцип, что обстоятельства, уже установленные и неоспариваемые, имеют юридические последствия. Об этих нарушениях было известно подсудимому, он их даже не пытался оспорить. Он их признавал и не устранил, хотя там было предписание устранить в определенный срок их, этот срок соблюден не был», — добавил он.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб» и скончалась в реанимации ГКБ имени Боткина 24 сентября 2020 года. Конкиной было 32 года, у нее осталась несовершеннолетняя дочь. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ноябре 2021 года СК завершил расследование. На скамье подсудимых оказалась владелица фитнес-клуба Анна Андрианова, в отношении которой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.