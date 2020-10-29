Новую систему начисления пенсий «по рангам» предложили ввести в Госдуме

Начислять пенсию в России будет удобнее по 10 рангам, чтобы избежать путаницы и сделать систему понятнее. С таким предложением выступил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг», — приводит РИА «Новости» слова Калашникова.

Депутат добавил, что так пенсионеры будут точно знать, какие выплаты им положены. Индексацию не обязательно проводить по всем рангам сразу — нужно учитывать экономическую ситуацию. Еще Калашников предложил вернуться с советской практике, когда люди отчисляли на пенсию 1% от своей зарплаты. По его словам, так можно будет «почувствовать причастность» к пенсионным деньгам.

Сейчас правительство работает над вопросом об индексации пенсий работающих пенсионеров. Минфин России выступил против этой идеи. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что неработающим пенсионерам поддержка нужнее.