Нововоронежская Аленка вернется красивой и «душевной»

В Нововоронеже к 12 июня установят новый памятник Аленке на смену старому, который снесли и продали на аукционе. Замглавы городской администрации Светлана Тулинова сообщила РИА «Новости», что новая скульптура будет спокойнее и с красивым лицом.

Нововоронежские власти уже выбрали один из четырех макетов памятника, которые были представлены скульпторами. У новой Аленки будут скрещены руки на груди, что символизирует любовь и душевность, которую она, согласно задумке, передает будущим поколениям.

«Такой спокойный, милый, душевный образ. <…> Лицо будет красивое», — сообщила Тулинова.

В Нововоронеже в декабре открыли памятник по случаю 250-летия основания села Новая Аленовка. Но уже через три дня памятник демонтировали по просьбам местных жителей, которые потребовали от мэрии, чтобы они не «позорили город» этой «чертовщиной». Но уже после того, как Аленку убрали, в соцсетях внезапно активизировались противники его сноса, потребовавшие оставить памятник.

Новые владельцы старого памятника, которые выкупили его на аукционе за 2,6 миллиона рублей, ранее рассказали, что ищут подходящее место для несчастной Аленки в будущем парке скульптур.